Renato Zero in vacanza: qualche chilo di troppo per il re dei "sorcini"

Qualche chilo di troppo perimmortalato dai fotografi del settimanale "Chi" durante le vacanze inIl cantante sta trascorrendo qualche giorno all'insegna del relax aed è apparso in sovrappeso.Un fisico un po' appesantito con pancia in evidenza per l'idolo dei "sorcini", ma i fan si sentono rassicurati: le voci sulle sue cattive condizioni di salute sono state smentite. In molti credevano, infatti, che l'artista non fosse in forma perché aveva saltato il concerto tributo per Lucio Dalla e Pino Daniele a Napoli.Per, invece, la lontananza dal palco è giustificata da una piacevole vacanza fra parole crociate, sole e musica. Una pausa dopo l fatiche del suo ultimo doppio cd "Zerovskij Solo per amour - Live".