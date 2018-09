Il principe Harry spegne 34 candeline, ma niente party: festeggerà solo con Meghan

LEGGI ANCHE

Spegnerà 34 candeline da uomo sposato, il principe Harry di Inghilterra, che oggi festeggia il suo compleanno. E al contrario di ogni previsione, non ci saranno party o ricevimenti. Secondo le indiscrezioni dei media britannici, Harry e sua moglie Meghan, duchessa del Sussex, festeggeranno in privato: non è prevista la loro partecipazioni a nessun evento pubblico. «Grazie a tutti per i vostri bellissimi messaggi sul compleanno del Duca di Sussex!», ha scritto su Twitter Kensington Palace, residenza londinese della coppia reale.Il 19 maggio, Harry e l'ex attrice Meghan, 37 anni, si sono sposati in una cappella reale al Castello di Windsor, fuori Londra. Celebrità tra cui il cantante Elton John, la star del tennis Serena Williams e George e Amal Clooney erano stati tra gli ospiti del sontuoso ricevimento ospitato nel castello dalla nonna di Harry, la regina Elisabetta II. Ed ora si attende con ansia il "Royal baby" in tutto il Regno Unito. Per il momento, è arrivato Oz, un labrador nero che farà compagnia a Guy l'altro cane (sempre un labrador) che la duchessa - ed ex attrice Meghan Markle - aveva portato con sé dal Canada.