Berlino de "La Casa di Carta" sul red carpet: ecco Pedro Alonso con la fidanzata

Non avrà indossato la solita tuta rossa e non sarà stato armato fino ai denti, ma Pedro Alonso, il Berlino della "Casa di Carta", ha comunque fatto la sua figura sul red carpet del Monte Carlo Television Festival. E lo ha fatto in dolce compagnia: con lui c'era in fatti la fidanzata Tixie, con la quale fa coppia fissa da anni. Cattive notizie per le fan del bel tenebroso, ma lui in compenso era felice e sorridente. Lo rivedremo nella nuova stagione della "Casa di Carta"? Quel che sappiamo per ora è che l'attore, appassionato di pittura, sta anche scrivendo un libro a quattro mani con la compagna. Son rose e fioriranno? Sembra proprio di sì.