Paola Di Benedetto: «Francesco Monte mi ha lasciata. Pensa ancora a Cecilia»

MILANO – E’ finita la storia, nata all’Isola dei Famosi, fra,ex di Cecilia Rodriguez e lasciato in diretta durante il Grande Fratello Vip e la neo fidanzato. E’ stata lei a confidare l’addio: “Oggi posso dire che non conosco Francesco Monte. Quando è finita la mia storia con lui? – ha raccontato in un’intervista a “Chi” - Dovrei dire quando è iniziata? Ho paura di aver vissuto un film, un viaggio solo mio.”A decidere di mettere fine alla storia sarebbe stato lui e in maniera alquanto repentina: “Dalla sera alla mattina... mi guarda in faccia e mi dice: 'Forse non siamo compatibili, guardiamo la vita in modo differente'. Io resto basita. Nel periodo della nostra frequentazione Francesco non ha mai sepolto del tutto i suoi fantasmi, il suo passato. Io questo l'ho sempre saputo. Ma lo vedevo sorridere insieme con me, non pensavo a nient'altro. Dicevo: 'Passerà'. Oggi, dietro quelle sue frasi, riconosco che il suo passato ha avuto la meglio. Cecilia Rodriguez? Ci sono troppi elementi che, a mente lucida, mi portano a pensare come il dolore che lui ha provato, il tradimento pubblico, lo abbiamo segnato. Il dolore assume diverse forme. Il suo quello di Cecilia. Non trovo altre spiegazioni. Mi ha chiesto tempo per riflettere, l’ho lasciato sereno. Poi al compleanno di Marco Ferri, nostro amico, l'ho rivisto. Mi avvicino per parlare e lui, secco, mi ha risposto: 'Sto bene da solo'..”