Nuovo enologo in casa Frescobaldi: per il "Massetto" c'è Eleonora Marconi

È Eleonora Marconi il nuovo enologo di Masseto, tra i vini rossi italiani più conosciuti e ricercati al mondo, che opererà sotto la supervisione di Axel Heinz, direttore della prestigiosa tenuta bolgherese appartenente alla famiglia Frescobaldi. Sommelier e laureata in enologia presso l'Università Politecnica delle Marche di Ancona, spiega una nota, la trentunenne Marconi (ne compirà 32 a luglio), è stata per sei anni enologo del Castello di Nipozzano, sempre della famiglia Frescobaldi. Ha iniziato come stagista prima di entrare a far parte a pieno titolo come winemaker nel 2012.

Nata, da padre italiano e madre australiana, a Grottamare nelle Marche, città che ha dato origine alla sua passione per il mare, Eleonora Marconi ha raccolto esperienze a livello internazionale lavorando nei vigneti del sud dell'Australia e della Francia. «Non ho un vino preferito, ma lo scelgo a seconda dell'umore e dell'occasione», ha dichiarato al sito LuxeEpicure, che nel 2015 la inseriva fra le 10 «donne più talentuose nel vino».

