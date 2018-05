Niccolò, 20 anni, è il nuovo "Harry Potter" del Masters of Magic Festival

Una performance da record per Niccolò Fontana, l'Harry Potter italiano, il ventenne di Torino che ha vinto il Campionato Italiano di Magia. Eletto durante la XVI edizione del Masters of Magic Festival, il congresso e gran gala magico tra i più grandi del mondo in corso a Saint Vincent fino al 20 maggio, il giovane mago ha lasciato i giurati senza parole con un numero straordinario durante il quale è riuscito a far apparire una figura sul palco come fosse un ectoplasma.



All’unanimità la giura, presieduta dal Mago Alexander, ha assegnato la palma della vittoria a Fontana, mentre il secondo posto è andato a Andrew O’Ryan e Lady V, il terzo pari merito a Mr Jack e Yurillusionist e il premio speciale a Tiziano a Grigioni. Una serata decisamente emozionante al Palais Saint Vincent con una platea gremitissima. La kermesse, fondata nel 1972, ha subito nei decenni un’escalation costante e crescente grazie alla presenza dell’eclettico presidente Walter Rolfo, alla guida dal 2008, e la sua visione decisamente “4.0”.



Oltre 2000 maghi, 20 mila spettatori, 100 ore ininterrotte di spettacoli, 40 tra gli artisti più celebri del panorama magico internazionale (tra i quali Haruo Shimada, Jason Latimer, Hector Mancha, David Stone, Dan Harlan, Otto Wessely, Richard Turner, Mario Lopez, Dani DaOrtiz, Raul Cremona, Gianni Loria), oltre 70 case magiche. Non solo giochi di prestigio e spettacolo, quindi, ma innovazione e logica unite a passione e creatività.

Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:26



