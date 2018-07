Naike Rivelli, show in piazzetta a Capri: la performance lascia tutti a bocca aperta

di Anna Maria Boniello

Performance in Piazzetta per, la figlia di Ornella Muti, molto attiva sui social, fin da giovanissima Naike ha seguito le orme di sua mamma Ornella, una dei miti del cinema italiano. Naike he ormai ha virato la boa dei 40 anni è stata davanti alla macchina da presa per la prima volta a 16 anni, scelta dal regista Ettore Scola nel film “Il Viaggio di Capitan Fracasso” ed in seguito piccoli ruoli con Carlo Vanzina sino all’ultimo “Benvenuti al Sud” di Luca Miniero.La bella Naike è in vacanza a Capri per accompagnare mamma Ornella, che sarà premiata davanti ad un parterre di vip nell’evento Eccellenze a Capri. Nell’attesa Ornella Muti ha portato sua figlia Naike, attrice, modella e concorrente di reality show sulla Rai, alla scoperta delle bellezze isolane.Nel corso del tour però non ha perso l’occasione per farsi notare e postare sui social e su instagram le sue performance in Piazzetta, che hanno suscitato la curiosità dei turisti mentre l’esuberante Naike veniva ripresa dallo smartphone di Ornella, anch’essa stupita della disinvoltura durante la ripresa familiare. Le immagini postate sui social hanno fatto immediatamente il giro del web e ricevuto in pochissimo tempo migliaia di like.