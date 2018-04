Nadia Toffa mostra con orgoglio la fascia per coprire la testa: «Datemi qualche consiglio»

Nadia Toffa continua ad essere un esempio per tutti coloro che affrontano il tumore con forza e dignità. La conduttrice de Le Iene ha postato una foto su Instagram in cui chiede consiglio alle follower sull'utilizzo della fascia per coprire i capelli, in gran parte caduti a causa della chemioterapia: "Eccomi qua con una nuova fascia, ragazze se avete da consigliarmi fasce carine io sono qui. Tutti i giorni devo mettermi qualcosa in testa".Manco a dirlo, i commenti e i like sono stati tantissimi.