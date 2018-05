Il silenzio della Toffa spaventa i fan, qualcuno la dà per morta: lei risponde così

LEGGI ANCHE

Non sappiamo molto delle condizioni di salute di Nadia Toffa, dopo il suo annuncio in cui disse di lottare contro un tumore e gli ultimi sviluppi della conduttrice de Le Iene, assente dalla trasmissione da qualche settimana per via delle cure che necessitano riposo.Ma come spesso accade in questi casi, l’interesse dei suoi fans e dei telespettatori della trasmissione di Italia 1 può essere un’arma a doppio taglio per siti, blog e pagine Facebook interessate solo a monetizzare con il click-baiting. L'ultimo fake ipercloccato vede la Toffa «morta». Ma ovviamente non è così. E lei, per tutta risposta pubblica sul suo profilo su Instagram le corna, in segno di scongiuro. E scrive: "Ragazzi incredibile!!!!! Questa sì che è una notizia! Instagram funziona anche dall’aldilà".