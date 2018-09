Nadia Toffa: «Oggi è un giorno magico, succede ogni mille anni». Il suo post svela una segreto

Di una strana coincidenza che - secondo l'astrologia - succede solo quest'anno.

La tua età + il tuo anno di nascita, ogni persona è = 2018 - spiega la Toffa - È così strano che persino gli esperti cinesi e stranieri non riescono a spiegarlo! Prova a vedere che il calcolo della tua età più la tua data di nascita dà il 2018 e capita solo quest’anno!!!! Provare per credere. Io ho provato e funziona. Niente di matematica quindi non so se sia davvero speciale come cosa. Magari qualcuno di voi ne sa di più e ce lo può dire

.



Avete provato?

«Oggi è un giorno magico! Oggi è un giorno molto speciale. C'è una sola possibilità ogni 1.000 anni». L'ultimo post di Nadia Toffa su Instagram svela un segreto: di cosa starà parlando la conduttrice de Le Iene?LEGGI ANCHE Fondazione Veronesi contro Nadia Toffa: «Il cancro non è un dono»