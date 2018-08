Alice, la Miss Italia trentina: «Ho votato M5s, ma non lo farei più»

di Alda Vanzan

Alice Rachele Arlanch si racconta. «Sono ancora fidanzata con Andrea. Finora sono riuscita a fare solamente tre esami in Giurisprudenza, ma è stato bellissimo conoscere tanta gente alle inaugurazioni. Ho votato M5S, ma non lo farei più».Cognome: Arlanch. Residenza: Arlanch. Curioso, ma è così., la Miss Italia in carica che il prossimo 17 settembre - per la prima volta a Milano - cederà fascia e corona alla nuova reginetta, abita in un paese che porta il suo stesso nome. «E ho ancora la residenza lì. Io e mio fratello Andrea siamo i più giovani del paese», dice. Non che ci voglia tanto. Alice Rachele compirà 23 anni il prossimo 20 ottobre, suo fratello ne ha fatti 21 lo scorso giugno. E Arlanch, frazione del comune di, in provincia di, non è propriamente una metropoli: in tutto 14 abitanti. Compresa la ragazza più bella d'Italia. Che, per la cronaca, è la seconda miss trentina