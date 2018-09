Memorabilia e gioielli, a dicembre all'asta i cimeli di Barbara e Frank Sinatra

I copioni cinematografici, un ritratto eseguito da Norman Rockwell, premi, fotografie e grandiosi gioielli. Le collezioni di Barbara e Frank Sinatra andranno all'asta - dal vivo e online - a dicembre da Sotheby's a New York. I gioielli della moglie del grande cantante americano saranno inclusi nella vendita dal di 'magnificent jewels' del 4 dicembre. Parte del ricavato andrà a beneficio del Barbara Sinatra Children's Center in California.



Con chiaro riferimento al titolo dell'autobiografia di Barbara Sinatra, l'asta «Lady Blue Eyes: Property of Barbara and Frank Sinatra» offrirà un prezioso scorcio sulla vita della famosa coppia, grazie a centinaia di lotti che Barbara e Frank hanno collezionato durante i loro 22 anni di matrimonio. Le aste di Sotheby's presenteranno: arte figurativa e arredi collezionati dalla coppia, oggetti e memorabilia ereditati da Barbara dopo la morte del marito e gioielli ed accessori provenienti dalla collezione privata di Barbara.

Questa serie di aste sarà occasione di focus sui mondi dei Sinatra: lo stile mondano del celeberrimo uomo di spettacolo e filantropo e la vita di tutti i giorni della coppia Tra highlights delle aste di dicembre saranno inclusi: memorabilia legati al mondo del cinema e dello spettacolo, tra i quali copioni cinematografi di Frank Sinatra; per l'arte figurativa tra cui il ritratto di Frank eseguito da Norman Rockwell, opere di Picasso a Childe Hassam e alcuni dipinti eseguiti da Sinatra stesso; gioielli collezionati da Barbara Sinatra firmati dalle più iconiche maison come Van Cleef & Arpels, Bulgari and Marina B; una ricca raccolta di cimeli, inclusi libri autografati, premi e fotografie con i presidenti americani, da Harry Truman a Bill Clinton; una selezione di oggetti personali, tra cui fotografie in compagnia dei membri del Rat Pack o del mondo dell'entertainment; mobili e arti decorativa provenienti dalle loro residenze di Palm Springs, Los Angeles e Malibu.



