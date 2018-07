Meghan Markle, la sorellastra chiede 1500 dollari per parlare male di lei in un'intervista

Millecinquecento dollari per parlare (male) della sorellastra Meghan Markle. È la somma chiesta da Samantha Markle al programma The Dominick Nati show in una conversazione pubblicata dal sito The Blast. Nella mail, Samantha Markle spiega anche che la cifra che chiede solitamente «è molto più alta».LEGGI ANCHE: Meghan Markle, l'ira del padre: «È terrorizzata, famiglia Reale prezzo alto da pagare» La sorellastra chiede anche rassicurazioni sul fatto che il presentatore non voglia essere scortese e avverte che avendo lavorato in radio potrebbe rispondere mettendolo in imbarazzo. Il programma ha fatto sapere di averla cercata nel mese di maggio, intorno al giorno del matrimonio di Meghan, ma che la donna ha replicato solo ora.Samantha Markle non è nuova a uscite contro la sorellastra, che ha accusato, tra le altre cose, di non essere all'altezza di Lady D. E per la serie "parenti serpenti" nessuno ha dimenticato il padre di Meghan che aveva messo in scena i preparativi per il matrimonio della figlia dietro compenso economico.