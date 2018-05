Meghan Markle chiama il papà e lui cambia idea dopo l'infarto: ora vuole andare al matrimonio

Meghan Markle chiama il papà e insiste per averlo al suo matrimonio con il principe Harry, sempre che le condizioni di salute di Thomas Markle lo consentano. Dopo esser stato contattato dalla figlia, l'uomo avrebbe cambiato idea e adesso vuole andare dagli Stati Uniti in Gran Bretagna per accompagnare la sua Meghan all'altare, ma c 'è un problema.