Meghan Markle, il padre operato al cuore: «Ci vorrà molto tempo per guarire»

Thomas Markle, il papà di Meghan Markle, è stato operato con successo al cuore ma non potrà partire per Londra in tempo per le nozze reali. Secondo il sito di gossip Tmz, che ha seguito passo passo il tormentone del padre che «va o non va» per accompagnare all'altare la figlia che sta per sposare il principe Harry, Markle ha superato l'operazione e sta recuperando in buone condizioni. Gli sarebbero stati impiantati tre stent.

Papà Markle avrebbe subito un infarto la scorsa settimana e lunedì si era fatto ricoverare dopo aver accusato nuovi dolori al petto. «Sto bene. Ci vorrà molto tempo per guarire. Resto in ospedale ancora qualche giorno. Non mi sono permesse emozioni forti», ha detto Markle a Tmz.

