Meghan Markle alla ricerca della damigella d'onore: ecco chi è Jessica Mulroney

Il matrimonio die delè ormai alle porte ed è finalmente tutto pronto, o quasi. C'è infatti ancora qualche punto interrogativo sulla cerimonia che si terrà il 19 maggio e in molti si chiedono se e quando la Famiglia Reale darà notizie, soprattutto in merito a chi ricoprirà il ruolo di damigella d'onore della sposa.Numerose le ipotesi al riguardo ma tra tutti i nomi uno in particolare sembra essere il più quotato:, una delle migliori amiche di Meghan. Ma chi è esattamente Jessica? Stilista canadese, wedding planner e organizzatrice di eventi, la Mulroney conta 105mila seguaci su Instagram.Lei e Meghan sono molto legate e, secondo alcune fonti, è proprio la ragazza ad aiutare Meghan a prendere tutte le decisioni più importanti. Secondo quanto dichiarato dalle fonti: "Meghan e Harry si fidano di Jessica. Lei e suo marito, Ben, erano al corrente della loro storia d'amore prima di chiunque altro e fanno parte della loro cerchia ristretta".Jessica sarebbe quindi la candidata ideale al ruolo di damigella d'onore: inoltre, sembra che sia stata proprio lei ad aiutare l'amica nella scelta dell'abito da sposa.