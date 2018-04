Garofalo, la rabbia di Sonia Bruganelli: «Tanto affetto solo ora che non c'è più»

Dopo la morte del coreografoarriva un tweet al veleno di. «Bello vedere quanto affetto ci sia ora sui social per Marco Garofalo. Se fosse riuscito a sentirlo mentre era ancora in vita sarebbe stato felice... molto», ha twittato la signora Bonolis, lanciando una freggiata ai colleghi ballerini e personaggi televisivi che sui social oggi hanno ricordato Garofalo.LEGGI ANCHE: Morto Marco Garofalo, ex professore di Amici e notissimo coreografo tv LEGGI ANCHE: Quando ad Amici lo criticarono per i suoi stacchetti Garofalo durante la sua carriera fu al centro delle polemiche perchè alcuni definivano i suoi stacchetti "troppo volgari". Dopo due anni alla scuola di Amici, ci era tornato lo scorso anno per uno stage speciale, solo qualche mese prima di morire.