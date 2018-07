Maradona ubriaco alla guida della sua auto, l'ultimo video fa il giro del mondo

ElCanciller.com on Twitter Alarmante estado de Maradona en su visita al país. https://t.co/lVdGhc8lOH

Un video che sta facendo letteralmente il giro del mondo e getta nuovamente in cattiva luce. L'ultimo eccesso erano stati i gesti volgari durante le partite dell'Argentina ai Mondiali. L'ex Pibe de Oro fa parlare di sé ora per le immagini che lo mostrano completamente ubriaco alla guida del suo veicolo.Intercettato dalle telecamere di America Tv, infatti, Maradona si è mostrato agli spettatori in chiare ondizioni di deficit psico fisico. Il Pibe non è riuscito a rispondere con chiarezza e fluidità alle domande dei giornalisti, pur assicurando di «essere in buona salute», come ha più volte ripetuto ai microfoni.