Malea Emma, a 7 anni ha scioccato l'America (e Ibrahimovic) con la sua voce Video

Ultimo aggiornamento: 18:46

eppure ha lasciato a bocca apertaintera. La sua performance allo StubHub Center di Los Angeles ha letteralmente lasciato senza parole il popolo degli Stati Uniti. Ha cantato l'persone guadagnandosi la standing ovation di tutto lo stadio e l'applauso di uno sbalorditoIl suo "The Star-Spangled Banner" ha aperto la sfida tra i Los Angeles Galaxy del fuoriclasse svedese e Seattle Sounders di domenica sera. Il video della sua interpretazione ha fatto il giro dei social che sono impazziti per le incredibili doti vocali della piccola.Malea Emma è la vincitrice del contest sull'inno nazionale #GalaxySocial promosso dalla squadra di casa, ma aveva già mostrato le sue qualità fin dai primi anni di vita. Canta da quando aveva un anno e ha partecipato a talent musicali da quando aveva 3 anni. A soli 5 anni ha vinto il concorso vocale internazionale americano Protégé. «Ha cantato per sempre, praticamente da prima che potesse parlare», ha detto a USA Today suo papà Arman Tjandrawidjaja che, scherzando, ha aggiunto: «A volte dobbiamo dirle di tacere».