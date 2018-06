Lutto per Patty Pravo, è morta la mamma Bruna: aveva 91 anni

VENEZIA - È morta Bruna Camporin, la mamma della cantante veneziana Patty Pravo.

La donna, pensionata e vedova di Aldo Strambelli, aveva 91 anni e da parecchio tempo aveva lasciato il centro storico lagunare per andare a vivere in terraferma. In questi anni, infatti, abitava a Maerne di Martellago ed è per questo che i funerali si terranno questo pomeriggio, con inizio alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Pietro.



Come la cantante ha più volte spiegato nelle interviste, i suoi genitori hanno sempre abitato in terraferma mentre lei è praticamente cresciuta nel centro storico di Venezia, vivendo per molti anni nel sestiere di Santa Marta insieme ai nonni. Va anche ricordato che, dopo la morte del nonno Domenico, Patty Pravo era andata a Londra, ma dopo poco era tornata in Italia trasferendosi a Roma, dove aveva cominciato a farsi notare nel mondo della musica col nome di Guy Magenta.



Della madre Patty raccontava che le piaceva andare uin moto con il figlio maschio «e si arrabbiava di dover fare solo la passeggera».

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:14



