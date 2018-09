Lite tra passeggeri sul volo Alitalia, Pupo smorza i toni cantando "Su di noi"

di Alessia Strinati

Canta che ti passa, è proprio il caso di dirlo, almeno così ha fatto. Il cantante si trovava a bordo del volo per Lamezia Terme da Roma, operato da, quando ha notato che alcunistavano iniziando adurante l'assegnazione dei posti.Alcune persone di origine francese di ritorno da una vacanza a Pizzo Calabro, hanno cominciato a litigare con il personale di volo e a protestare per i disservizi subiti. Il loro timore era quello di perdere il volo per tornare a casa in Francia, così i toni si sono scaldati e una hostess ha cercato di far tornare tutto alla normalità invitando il cantante a intonare una canzone. Pupo che si trovava sull'aereo con la compagna ha iniziato a canticchiare "Su di noi", seguito dagli altri passeggeri.Subito dopo ha chiesto scusa ai turisti per quanto accaduto e ha spiegato il motivo dei problemi e del conseguente ritardo, sostenendo che a lui non era mai accaduto in 45 anni di viaggi con voli Alitalia. Tutto si è risolto tra risate e applausi, come riporta anche il quotidiano locale il Lametino.