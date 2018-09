Justin Bieber e Hailey Baldwin sposi: sì a sorpresa davanti a un giudice di New York

Justin Bieber e Hailey Baldwin sono sposati. Gli innamorati si sono scambiati i voti in un tribunale a sorpresa a New York. Ma il matrimonio non finisce qui. I novelli sposi celebreranno di nuovo la loro unione con una festa di nozze esplosiva, con tanto di cerimonia religiosa. A rivelarlo è People. Giovedì sono stati fotografati mentre arrivavano da soli al tribunale di Manhattan. Prima di sposarsi, il cantante è stato sentito dire in lacrime: «Non vedo l'ora di sposarti, piccola».







I piccioncini - che si sono fidanzati a luglio - hanno legato il nodo davanti a un giudice in un tribunale di New York giovedì, secondo People. Tmz ha aggiunto che il matrimonio si svolgerà in Canada la prossima settimana. Probabilmente faranno la loro festa di nozze nella villa da 5 milioni di dollari in Ontario, Canada, che il cantante ha acquistato quest'estate. Ha quattro camere da letto con una struttura equestre privata con stalle e una pista da corsa di 5/8 miglia.

