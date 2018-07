Ilary Blasi e la competizione con Belen: «Prima non ci parlavamo, ora è il mio momento»

MILANO - “Questa storia della rivalità e dell’antagonismo fra primedonne non mi interessa. Io non mi metto mai in competizione con nessuna donna: al contrario, io sono amica delle donne, vengo da una famiglia tutta al femminile, siamo tre sorelle più mia madre. Papà era davvero in minoranza”,è impegnata con la conduzione di “Balalaika”, programma di approfondimento sui Mondiali in Russia, e nella folta truppa c’è ancheLEGGI ANCHE: Totti e Ilary come Sandra e Raimondo: arriva la sit-com stile Casa Vianello​ Fra le due, come si era vociferato, nessuna rivalità: “Prima di Balalaika ci siamo incontrate un’unica volta sul palcoscenico del Grande Fratello Vip – ha spiegato in un’intervista a “F” - ma non ci siamo scambiate neanche una parola. Ci stiamo conoscendo adesso grazie a questo programma”.Adesso vuole pensare a sé (“È il mio momento, adesso tocca a me. Mi diverto io. Mentre lavoro in tv Francesco pensa ai bambini”) e non si è fatta consigliare dal marito Francesco Totti sulla conduzione di programmi sportivi: “Francamente non ce n’è bisogno. Il nostro è un programma che io definisco bipolare, nel senso che nella prima mezz’ora si parla della partita, ma dopo si passa all’intrattenimento”.