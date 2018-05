«Il mio coltello è in buone condizioni»: cifra record per una cartolina di Jack Lo Squartatore

« Il mio coltello è ancora in buone condizioni, ora ucciderò altre due donne, sono delle bastarde » Un messaggio inquietante, firmato "Jack the Ripper" ovvero Jack lo Squartatore, contenuto in una cartolina macchiata di sangue e recapitata alla stazione di polizia di Ealing, a Londra, il 29 ottobre 1888, e venduta lunedì all'asta in Inghilterra per 22.000 sterline.

La cartolina arrivò alle forze dell’ordine solo 11 giorni prima che il famoso serial killer uccidesse e sventrasse la sua ultima vittima, la prostituta venticinquenne Mary Kelly. La missiva, delle dimensioni di 7x12 centimetri e con una stima pre-asta di sole 600-900 sterline (900-1200 franchi), è stata venduta dalla vedova di un agente della polizia metropolitana, al quale venne regalata quando andò in pensione nel 1966. Ad acquistarla è stato un collezionista privato britannico dopo una guerra a colpi di offerte al rialzo con un appassionato americano.



