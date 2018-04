Dal calcio alla toga: l'ex difensore di ferro Stendardo diventa avvocato

La sua è stata una vita in difesa, Prima sul campo: è stato uno dei centrali più tosti della Serie A (oltre 230 presenze nella massima serie con le maglie di Lazio, Atalanta, Juventus, Lecce e Pescara) e ora come avvocato. La sua specializzazione? Il diritto sportivo, ovvamente.

Guglielmo Stendardo dà l'addio al calcio. L'ex Lazio, oggi nel Pescara, saluta definitivamente il Pescara e il calcio per fare a tutti gli effetti l’avvocato. A pizzicarlo fuori dal tribunale sono gli scatti di Rino Barillari. «Ringrazio il Pescara e tutta la tifoseria - dice Stendardo - Mi dispiace non aver potuto dare un contributo. Abbiamo raggiunto un accordo. Mi auguro che ci sia un futuro. Ringrazio il presidente per l’onestà e la sincerità con cui si è sempre rapportato a me. Non vado via da Pescara. Chiudo solo col calcio giocato. Già stavo preparando questa uscita. Sono avvocato. In futuro vorrei tutelare gli interessi dei calciatori. Resterò a Pescara a vivere. È una città nella quale mi trovo a meraviglia».