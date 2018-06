Gf, Alessia e Matteo sempre più uniti: «Passione alle stelle sotto le lenzuola»

Chiusa la porta rossa del Grande Fratello, la passione non si è spenta per Alessia Prete e Matteo Gentili. Anzi. La coppia, formatasi all'interno dell'ultima edizione del reality di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso, si è raccontata in un'intervista al settimanale "Vero".«Con Alessia l'intimità va molto bene e c'è molta intesa sotto le lenzuola» ha detto l'ex di Paola Di Benedetto. E lei ha confermato: «Ho cominciato a mettere i calzettoni bianchi per spegnere l'attrazione di Matteo!».