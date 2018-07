Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme sull'aereo: «Vediamo cosa è in grado di fare il Dama»

LEGGI ANCHE

Rumors, paparazzate e sospetti, adessoescono allo scoperto e si mostrano, dopo mesi, in video insieme mentre partono per una vacanza. Giulia ha fatto una storia suin cui immortala se stessa insieme al suo ex (?) in procinto di partire.La storia con il dj sembra riprendere quota, dopo la crisi, la rottura, le pesanti dichiarazioni sui social, tra cui la famosa espressione: «Damante mi rivede l'anno del mai», adesso i due sembra vogliano provare a recuperare, come affetma la stessa De Lellis. Nella breve storia Giulia dice: «Il Dama mi ha messo su un aereo vediamo un po' che fa... o sarà in grado di fare».La coppia quindi sembra sempre più vicina a tornare insieme, quando avverrà, parola di Damellis, il loro pubblico social, sarà il primo a saperlo.