Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme? L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare tra pochi giorni

Sembra che trasia tornato il sereno. I due si sarebbero lasciati mesi fa a causa di un presuntodi lui. Un gesto che la De Lellis aveva detto che non avrebbe mai perdonato, tanto da fare dichiarazioni molto drastiche in merito, ma qualcosa è cambiato.Galeotto potrebbe essere stato un lavoro insieme, i due si sono incontati in Sardegna e pare che l'amore sia rinato proprio li. Sul loro incontro, e i gossip che si erano creati, Giulia ha espresso la sua opinione in modo deciso su instagram stories: «Se ci vogliamo vedere, sono fatti nostri, non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno. Anche se ci siamo lasciati, è normale vedersi per parlare, discutere o semplicemente per affetto».I due sarebbero andati oltre e a rivelarlo sarebbe il sito Gossip Tv che raccoglie la testimonianza di una loro follower: «Due giorni fa, in Sardegna, è stato realizzato un servizio fotografico di Giulia De Lellis e Andrea Damante concordato con il paparazzo e amico di Damante, Luca Ghidoni, in cui si baciano. Il servizio uscirà Mercoledì su Chi». Sarà vero? O solo altro gossip? Basta aspettare due giorni per capire...