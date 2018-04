Botte e lesioni alla domestica, a giudizio il figlio di Gigi D'Alessio

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Avrebbe sbattuto fuori di casa ai Parioli la domestica in ciabatte dopo averla picchiata. Dovrà affrontare un processo con la doppia accusa di lesioni e violenza privata il figlio del cantante Gigi d'Alessio. Dopo un bisticcio in piena notte con la fiamma del momento, la convivente Nicole Minetti, Claudio D'Alessio secondo la ricostruzione del pm Mario Dovinola nel novembre 2014, avrebbe maltrattato la domestica, una quarantenne ucraina, che lo aveva invitato ad abbassare i toni. Ieri il gip Clementina Forleo ha disposto per...