Gessica Notaro, dedica social al medico che l'ha curata: «Sei il mio angelo, ti voglio bene doctor»

Il post, una foto in cui c’è lei che abbraccia un uomo, è dedicato ad un medico, il dermatologo Davide Brunelli.

Nonostante le bellissime esperienze che la vita mi sta regalando, il mio rimane un percorso molto doloroso e a volte stremante... A volte anche io attraverso delle fasi delicate e penso di non farcela

Guardo negli occhi i miei dottori, ascolto il suono della loro voce, e dove non arrivo io con le mie forze sono loro a trasmettermi l’entusiasmo giusto per continuare a lottare lui è il dottore che mi cura dall’inizio... E che per un anno e mezzo non mi ha mai lasciata... Senza mai voler nulla in cambio - continua - Questo per il grande affetto che ha per me, perché poi questo è il bello.. da una tragica esperienza nascono dei legami di amicizia "veri" che difficilmente in altre circostanze troveremmo

Si dice che il cielo mandi le persone di cui abbiamo bisogno per affrontare le vicissitudini della vita. Davide Brunelli e’ uno degli angeli che il cielo mi ha affiancato, grazie Doctor TI VOGLIO BENE

È passato quasi un anno e mezzo da quando il suo ex compagno, il capoverdiano Edson Tavares, la sfregiò gettandole addosso dell’acido., la ex miss romagnola sfigurata nel gennaio 2017 nonché concorrente della scorsa edizione di Ballando con le stelle, ha affidato al suo profilo Facebook un post speciale dedicato ad una persona speciale.», scrive nel post. Gessica anche durante Ballando ha affrontato più volte l'incubo che ha passato e la difficoltà con cui si è ricostruita una vita nonostante le sofferenze, fisiche e non solo.». «», conclude Gessica.