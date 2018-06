Francesco Bruni si confessa su Facebook: «Vivo grazie al trapianto di staminali»

Francesco bruni ha postato una foto su Facebook e confessato di essere vivo per un soffio: «Siccome domani usciranno le foto dell’inaugurazione dell’arena del Cinema America - spiega - e mi vedrete pressappoco con questo aspetto, vi voglio rassicurare: sto bene, o meglio, sono stato molto male, ma mi hanno riacciuffato per il colletto grazie ad un trapianto di cellule staminali (donatore mio fratello Alex Bruni, grazie ancora, bro!) eseguito da quell’uomo meraviglioso che è il dottor Andrea Bacigalupo di Ematologia del Gemelli».«Adesso sono in ripresa e ho anche ricominciato ad uscire (con mille cautele, perché ho le difese immunitarie molto molto basse), peso 15 kg di meno ed indosso splendidamente la taglia 48; i capelli stanno ricrescendo e sono molto felice e tutto, ma proprio tutto quello che riesco a fare (anche bere un caffè al bar) mi pare un dono meraviglioso. Naturalmente non posso ancora cantare vittoria, e ci vorranno anni per dichiarare vinta questa guerra; ma intanto questa battaglia l’abbiamo portata a casa. Vi abbraccio virtualmente, in attesa di farlo dal vivo. Evviva i medici, evviva la scienza, evviva i vaccini (li devo rifare TUTTI daccapo)!»