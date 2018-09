J-Ax non va al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni: ecco dov'era ieri sera

LEGGI ANCHE

Aldie Chiara Ferragni probabilmente si è notata più l'assenza di alcuni invitati che la presenza di altri. Molti i nomi Vip che hanno snobbato le nozze Ferragnez, da Mika a Paris Hilton, ma uno su tutti ha lasciato stupiti quanti seguono la coppia:non c'era.Il loro sodalizio artistico che li ha portati al tre volte disco di platino con "Comunisti con il Rolex" è ormai finito, ma a quanto pare anche i rapporti personali tra i due rapper non sono dei migliori, considerando l'assenza di J-Ax in un giorno così importante per Federico. E dire che proprio grazie ad un loro verso Chiara Ferragni è entrata nei pensieri di Fedez. Così cantavano in "Vorrei ma non posto": «Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton/e un collare con più glitter di una giacca di Elton John…».Ma dov'era l’ex Articolo 31 che nel frattempo è tornato alla sua carriera in solitaria? Ieri sera J-Ax si è esibito a San Marino, sul palco di Radio Deejay come testimonia una foto pubblicata sul suo profilo Instagram.