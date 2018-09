Chiara Ferragni e Fedez sposi: lacrime durante il sì: "Non ho bisogno che il mondo mi ami perché ci sei tu"

di Veronica Cursi

dal nostro inviatoNOTO Chiara Ferragni e Fedez sono marito e moglie. Il social wedding più atteso dell'anno scorre su Instagram dove l'influencer e il rapper si sno appena detti sì. Lei, bellissima, arriva a braccetto del padre avvolta in una nuvola bianca di Dior, stile Grace Kelly, il corpetto di pizzo a maniche lunghe e un'ampia gonna di tulle. E' emozionatissima. Il velo le copre il viso. Legge le sue promesse e non riesce a trattenere le lacrime: "Più di chiunque altro mi hai spinto a credere in me stessa: non ho bisogno che il mondo mi ami perché ci sei tu. Sembravamo diversi e incompatibili, eppure eccoci qui".Fedez è tesissimo. E' arrivato con la mamma. Mentre il piccolo Leone, il loro bimbo di 5 mesi, vestito con una salopette blu e una camicia bianca è in braccio alla nonna materna. Nella tenuta ottocentesca della Dimora delle Balze, a 30 km da Noto, la cittadina siciliana da giorni assediata da fan e curiosi gli ospiti hanno assistito allo scambio delle promesse seduti su poltrone di vimini bianche nel giardino addobbato con candele e cascate di fiori."In nome della legge siete uniti in matrimonio", dice il sindaco di Noto Corrado Bonfanti. E scoppiano fuochi d'artificio colorati. Poi il bacio, gli applausi. "Viva gli sposi". Una favola in diretta.Dalla preparazione al sì tutto è stato condiviso su Instagram dove pochi minuti prima dell'arrivo di Chiara è spuntata la prima foto di Fedez, vestito con un completo Versace, insieme ai genitori: “Ansia ne abbiamo?”. E lei ha risposto: "Corri da me!"La tenuta trasformata in un gigantesco luna park, con tanto di ruota panoramica e giostra con i cavalli, luminarie e stand per pop corn e zucchero filato è blindata da polizia e uomini della sicurezza. Nessuno può avvicinarsi.Tutti pronti ad attendere i 150 ospiti, mentre cominciano ad arrivare a sorpresa le prime defezioni vip. Mika ha pubblicato un messaggio sul suo profilo: “Mi dispiace non venire al matrimonio da favola che avete preparato. Quanto vorrei essere lì e ci sarò con il pensiero”. Giallo sull’assenza di J-Ax, ex comapgno artistico di Fedez: “il 1 settembre sarò qui” e pubblica una stories che annuncia la partecipazione al “play Deejay”. Nessun accenno alle nozze.Centocinquanta gli ospiti, tante webstar. Pochi i vip. Le damigelle della sposa, tutte vestite in rosa Alberta Ferretti hanno preceduto l'arrivo della Ferragni.