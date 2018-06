Fedez offre la pizza ai fan dopo le prove del concerto a San Siro: delirio di selfie

Un premio alla loro fedeltà: quasi un miracolo quella "moltiplicazione" di pizze voluta da Fedez tra i suoi fan a notte fonda ai cancelli a San Siro. Questa sera lo stadione sarà sold out (75mila spettatori) per la tappa finale del tour Comunisti con Rolex di Fedez e J-Ax e così giovedì sera in tanti si sono dati appuntamento allo stadio per ascoltare, sia pure dall'esterno, le prove finali.Un atto di affetto che ha spinto Fedez a ordinare un bel numero di pizze che i rider hanno distribuito tra i fan, inizialmente increduli. Poi, tra un fetta di margherita e l'altra, un delirio di selfie con tanti ringraziamenti al loro idolo che ha anche postato un lungo testo per ricordare il suo lungo e faticoso cammino per arrivare alla celebrità.