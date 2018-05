Federica Pellegrini e la love story di Magnini: «Puoi farti i fatti tuoi senza finire in copertina»

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: «Il nostro un amore da sogno. È lei la mia storia definitiva»

MILANO - "Se vuoi farti i fatti tuoi senza finire in copertina, puoi”. Ormai da temposi sono lasciati dopo un lungo fidanzamento. L’ex nuotatore è felicemente fidanzato con Giorgia Palmas e la love story è finita velocemente sulle copertine dei giornali di gossip.Tanto clamore non sembra render felice Federica: “Ci siamo lasciati da più di anno ormai, mi pare normale (…) Il che dimostra solo quanto le nostre strade fossero diverse – ha fatto sapere in un’intervista a “La Stampa” - Quando stavo con lui e la curiosità su di noi ha raggiunto un certo limite ho imparato che devo tenermi per me più cose possibili. E che se vuoi farti i fatti tuoi senza finire in copertina puoi”.Lei cerca di non farsi notare (“Significa che non mi va di mettere tutto in piazza. Come è ovvio non sto certo chiusa in casa a guardare il muro”), anche se spesso le sono state affibbiate relazioni non vere, come accaduto per il fratello diventato fidanzato (“Ecco, poi fa ridere vedere certi pedinamenti serrati: mitica la foto presa di spalle, io un uomo e la scritta 'Ecco Federica a Londra con il nuovo amore'. Era mio fratello”) e una fiamma a Milano: “Bella invenzione anche quella. Qualcuno l’ha sparata e altri dietro di fantasia. A un certo punto ho letto un dettagliato resoconto dei miei continui spostamenti tra Verona e Milano. Dove credo di essere stata due volte in tutto l’inverno. E per appuntamenti pubblici”.