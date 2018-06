A Fabrizio Frizzi assegnato il premio Sordi: «Umanità straordinaria»

ROMA - Una serie di straordinarie storie di umanità. Come da tradizione, nel giorno del compleanno del grande attore romano, la Fondazione Alberto Sordi ha assegnato oggi a Roma il Premio a lui intitolato dedicandolo quest'anno a singoli individui, gruppi di volontariato, famiglie e figure professionali che si siano distinti per gesti di solidarietà specificatamente orientati agli anziani.



Tra i momenti più toccanti dell'evento - che è stato condotto dalla giornalista Rai Benedetta Rinaldi - il Premio alla Memoria dedicato a Fabrizio Frizzi, che dal 2012 è stato il conduttore ufficiale della manifestazione. A riceverlo è stato il fratello Fabio, Direttore d'orchestra e compositore. «Non ci sono parole adeguate ad esprimere quanta bellezza c'è nei gesti di tutti coloro che, lontano dai riflettori, con infinita dedizione, scelgono di darsi in pasto per gli altri», ha detto il direttore della Fondazione Alberto Sordi, Ciro Intino.



Tra i premiati, Angelica Lucci, che per molti anni si è dedicata alla signora Dina per riuscire a restituirle la sua dignità dopo una vita di grandi sofferenze, Michela Guarda, che lavora come dirigente infermieristico nell'Unità di Cure Palliative Hospice San Marco di Latina, e l'Associazione Amici di Tamara e Davide, volontari che si prendono cura delle persone anziane che troppo spesso sono lasciate sole, mentre ha ricevuto una menzione il progetto di volontariato «Tutti online», di cui fanno parte alcune giovani ragazze che due volte al mese dedicano almeno un'ora a tutte le persone anziane che hanno bisogno di una mano nell'approccio alle nuove tecnologie e agli smartphone. La consegna del Premio è stata preceduta da un convegno dedicato ai nuovi modelli organizzativi ed alle nuove forme di finanziamento dei servizi alla persona anziana, temi sui quali la Fondazione Alberto Sordi è da sempre attiva in attuazione della volontà del grande attore.

