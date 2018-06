Elenoire Casalegno regina della spiaggia: fuga a Formentera

PLAY FOTO Elenoire Casalegno in topless a Formentera (Nuovo)

Arriva l’estate e ancheha deciso di regalare il primo topless della stagione. L’ex gieffina vip è partita alla volta di Formentera per godere del mare e del sole dell’isola delle Baleari. Di buon mattino Elenoire è scesa solitaria in spiaggia e, per un’abbronzatura più uniforme, ha deciso di togliersi la parte di sopra del costume e regalare al paparazzo di “Nuovo” unElenoire dopo la fine del matrimonio con Sebastiano Lombardi, dirigente Mediaset, è felicemente fidanzata con l’imprenditore Marcello Corso.