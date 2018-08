Elena Tambini, la nuova Diletta Leotta? «Il mio stile è diverso. Mi interessa più quello che dico»

di Marco Castoro

è una roccaforte inespugnabile. Dalla carriera di arbitro (9 anni) ha ereditato un autocontrollo impeccabile (neanche Sgarbi è riuscito a farle perdere la calma).«Già cominciamo con le domande private?».«Diciamo che sto andando a riposarmi qua e là per qualche giorno, per prepararmi e concentrarmi in vista di Aspettando Pressing (19 e 26 agosto) e Pressing (2 settembre). E per quanto riguarda le vacanze diciamo che qualche giorno fa sono stata in Puglia, nel Salento».«Una gara che ricordo volentieri, in Sicilia, della Tiger Brolo che poi fu promossa in serie D».«Una sola volta. Gli animi erano surriscaldati perché si giocava uno spareggio per non retrocedere. E un giocatore parecchio nervoso dopo il cartellino si rivolse a me con una parolaccia. Si beccò qualche giornata di squalifica. Sono stata sempre capace di farmi rispettare, di mettere una certa distanza tra me e i calciatori. E di accorciarla quando serve per stemperare gli animi».«Puntavo sulla concentrazione. Studiavo le squadre, il contesto, cercavo di riposare bene alla vigilia, tanto l’adrenalina ti arriva già fin dal sopralluogo al campo».«Non esistono arbitri dal cartellino facile. È una definizione dei commentatori. Si tratta di adattare il tuo metro di giudizio disciplinare alla gara. Le partite più tese, dall’agonismo elevato, necessitano interventi più frequenti del direttore di gara, in altre invece puoi lasciare giocare. Diciamo che i cartellini dipendono dai giocatori e non dall’arbitro».«Precisione tecnica nel fischiare i falli e uniformità di giudizio sono le doti che deve avere un arbitro per essere qualificato. Diciamo che il Var sta aiutando molto. Ha uno scopo didattico. Tutti vedono le immagini. Anche gli arbitri, quindi si può arrivare all’uniformità di giudizio».«Diciamo che c’è qualcosa da migliorare nell’organizzazione dell’associazione, ma dal punto di vista della qualità dei nostri arbitri siamo sulla strada giusta».«La mia unica passione. Perché arbitrare è stato un hobby».«D’accordo ma è l’ultimo richiamo». (E ride… ndr)«Sta dando per scontato che io giocassi con le bambole». (E ride di nuovo).«Stavo sempre per strada a contatto con la terra, la sabbia. Non stavo in camera con le bambole. Mio nonno in giardino mi aveva fatto una buca con la sabbia e io stavo lì per ore. Fin da piccola avevo un rapporto con il campo».«La voglia di diventare giornalista l’ho coltivata durante il liceo. Collaboravo con le testate locali di Como. Poi sono arrivata a Mediaset, ho fatto uno stage all’agenzia e sono stata presa al TgCom24 di Paolo Liguori che mi ha fatto crescere moltissimo perché è un direttore che tiene molto alla formazione dei giovani. Conduco Dentro i Fatti al pomeriggio e il tiggì a rotazione».«Mi sono trovata bene. Anno intenso. Esperienza molto formativa con Siria Magri che mi ha permesso di approfondire la cronaca giudiziaria. Lei un pilastro, maniacale nei testi. Ripeteva all’infinito: non bisogna dire nulla che non arrivi dai verbali».«Il mio interesse è informare e spiegare il contesto. In tv la moviola sta cambiando. Non ci sono più le sentenze, perché le danno le immagini. Tu puoi solo aiutare a capire il perché di una decisione e fare chiarezza».«Non m’illudo di mettere tutti d’accordo. Spero sempre che ci siano meno polemiche. Il campionato quest’anno è bello e speriamo non venga sporcato dai veleni. Anche se sembra la dichiarazione banale di chi dice vogliamo la pace».«I social sono importanti. Un monito della popolarità. Fondamentale è l’immagine che dai, il messaggio che mandi. I passaggi su Canale 5 hanno inciso».«Decisamente è uno stile diverso. Quello che ho finora imparato è che la tv è una macchina della verità. Non devi fare finta di essere quello che non sei. Per creare empatia col pubblico devi essere te stessa. Io sono così. Più interessata a quello che ho da dire piuttosto di come posso apparire».«Do il giusto peso. Lo metto in conto ma sto tranquilla. Sto attenta a difendere il mio privato perché non mi interessa mostrarlo. Me lo godo io. Poi se dovesse capitare non ne faccio una catastrofe. Non ho nulla da nascondere».«Fare l’arbitro mi ha aiutata molto. A essere razionale, pacata, senza alzare i toni, a mantenere la calma. Mi arrabbio quando manca serietà, trasparenza e professionalità. Perché sono cose a cui presto attenzione. Ma non arrivo mai allo scontro verbale violento».«L’ho intervistato più volte. Anche di fronte a una persona calda se riesci a essere imperturbabile, tranquilla, non accade nulla perché loro giocano sull’agitazione».«Impazzisco. Ho due cani. Li ho sempre avuti. Ci mangio insieme, ci dormo insieme. Stanno sempre con me. Li adoro. I miei migliori amici».«Siria Magri mi ha insegnato una cosa il primo giorno che ho cominciato a lavorare con lei. Mi ha detto: ruba il mestiere a tutti quelli che incontri. Guardo tantissima tv, tiggì, talk. Non ho un nome».«I talk politici».«Diciamo è il più curato. Non è il più bello secondo me. Esteticamente perfetto per come cura il proprio corpo. Ma la bellezza è un’altra cosa, è soggettiva».«Il calcio proviene da una cultura prettamente maschile. Se si investisse di più sul settore femminile si potrebbero ampliare i traguardi per le donne. Comunque sono fiduciosa. Qualcuna ci riuscirà».«Giornalista Mediaset sempre impegnata in avventure diverse».«Se fossi nata qualche anno fa sarei stata un’ottima democristiana».«Chi lo sa. Magari non c’entra niente col mondo del calcio».«Sono la prima di quattro figli. Alle spalle ho una famiglia numerosa e unita. Ogni domenica vado a cena da loro. Quindi certo che mi piacerebbe averne una tutta mia».«Non c’è un prima o un dopo. Le due cose devono andare di pari passo, altrimenti ti squilibri, anche se stare in equilibrio non è facile. Dipende da quanto credi nel tuo valore».