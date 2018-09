Elena Santarelli ringrazia le dottoresse del Bambino Gesù, ma è lite con i fan

Elena Santarelli è davvero una super mamma. Con coraggio affronta la malattia del suo supereroe, il figlioletto Giacomo. La showgirl ha testimoniato sempre con grande garbo e tatto la battaglia che la sua famiglia sta combattendo. E ieri ha deciso di ringraziare, con un post su Instagram, due delle dottoresse del Bambino Gesù, dove il piccolo Giacomo è in cura. Ma alcuni commenti l'avrebbero fatta infuriare.





Scrive una follower: «Il mondo dell'ospedale non è il mondo dello spettacolo, è un mondo umile e se vuoi ringraziare i medici, che non fanno altro che il loro lavoro, seguendo la loro vocazione, non c'è bisogno di renderlo pubblico». A stretto giro, arriva la risposta di Elena Santarelli: «Invece serve. Hai visto foto di mio figlio senza capelli? Hai visto foto di mio figlio mentre fa la chemio? Hai mai visto una foto in cui piango e cerco di fare pena alla gente?...Io porto il sorriso perché è il mio più bel vestito».

E a chi l'avrebbe criticata, sostenendo che in genere i personaggi famosi sarebbero trattati con maggior riguardo, Elena Santarelli ha risposto con fermezza: «Mi sale un nervoso e non dovrei... Sempre con questa storia del vip e del povero comune mortale. In quel reparto siamo mamma Elena e papà Bernardo, come tutti gli altri. Siamo tutti uguali. Non do loro la mancia a fine giornata. Sono carine con tutti i bambini e i loro genitori».

Sono tantissimi i fan di Elena che la sostengono con affetto e si schierano dalla sua parte, inviandole auguri di pronta guarigione per il suo piccolo supereroe.

Ultimo aggiornamento: 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA