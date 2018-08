Stefano De Martino papà, vacanze a Ibiza con Santiago. Ma con loro c'è anche la sua ex

Now. Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: Ago 15, 2018 at 11:05 PDT

Dopo il suo impegno come inviato dell’Isola dei Famosi e messo da parte il suo impegno ad “Amici”, Stefano de Martino si è concesso una lunga vacanza.L’ex marito di Belen Rodriguez ha scelto come meta estiva proprio Ibiza, stessa località scelta dalla showgirl argentina, proprio per stare accanto a Santiago.Stefano ha tenuto fede al suo ruolo di papà, trascorrendo i tempo col piccolo, ed è stato fotografato da “Chi” mentre i due si divertono in barca sulle acque dell’isola delle Baleari. Con la coppia anche alcuni amici fra cui Giorgia Gabriele, ex di Gianluca Vacchi ed ex fiamma dell’ex ballerino di “Amici”…