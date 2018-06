Daniele Bossari e Filippa Lagerback sposi. Foto e video dall'album di nozze

Il 1° giugno è stata una giornata memorabile per Filippa Lagerback e Daniele Bossari, quella del loro matrimonio trasformatosi in festa per 200 invitati più o meno vip. In duecento a Varese per celebrare l'unione di, che hanno scelto Villa Ponti e il suo magnifico giardino per il rito civile e il party a cui hanno partecipato quasi tutti i compagni di percorso dial Grande Fratello Vip.Tante lee i video sui social per documentare il giorno più bello di: ecco l'album di nozze.