Santamaria e lo scatto "proibito" con Francesca: Instagram rimuove la foto, l'ira dell'attore: «E' censura»

sono sempre più innamorati. E non lo nascondono. Qeusto pomeriggio, infatti, l'attore ha postato su Instagram una foto abbastanza esplicita di un suo incontro amoroso con la bella giornalista. Nello scatto "proibito" infatti i due sono completamente nudi e, seppure la foto sia leggermente sfocata, i loro corpi sono vicinissimi. Uno scatto hot che non ha mancato di creare polemiche sul social. Molte le critiche arrivate per la foto postata da Santamaria da parte dei follower della coppia.Le critiche e le segnalazioni degli utenti sono state talmente numerose che alla fine Instagram ha rimosso la foto abbastanza esplicita di Santamaria e della Barra. A quel punto è stato lo stesso Santamaria, forse indispettito dalle numerose critiche dei follower a postare il messaggio con cui Instagram gli ha comunicato la rimozione dellaUna decisione quella del social network che Santamaria non ha affatto apprezzato, tanto che è arrivato a parlare di vera e propria "censura" invitando i follower a ripostare la foto anche sui loro profili. Ecco cosa ha scritto SantamariaCari amici, cari fotografi, la foto che avevamo pubblicato questa mattina in cui eravamo ritratti io e Francesca abbracciati in doccia visti attraverso un vetro opaco, è stata rimossa da Instagram perché non segue le loro “Community Guidelines in merito a nudo o pornografia”. Siamo indignati e arrabbiati, dal momento che su tantissimi profili vengono mostrati culi e tette senza nessun senso artistico. Inoltre, vi sono alcuni fotografi di nudo che pubblicano foto erotiche e non vengono censurati. Incoerenza e censura, vi meritate i selfie sopra a degli unicorni gonfiabili. Instagram non cancella commenti che alimentano odio e violenza, ma cancella una foto che non ha nulla di osceno o pornografico. Pubblicheremo la foto su altri social. Ripostate per favore. ​Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono recentemente (ri)sposati, in una cerimonia intima, con pochi amici, in una bellissima spiaggia sul mare della Basilicata, dopo aver convolato a giuste nozze a Las Vegas circa un anno fa. In quell'occasione Claudio Santamaria aveva improvvisato una "serenata" per Francesca , strappando qualche risata agli amici che assistevano alla cerimonia.La coppia Barra-Santamaria ha fatto discutere sin da subito, anche da un punto di vista politico. Lui ex grillino fervente, lei candidata alle politiche con il Pd. Per la Barra l'esperienza politicia è durata pochissimo, giusto il tempo di una campagna elettorale, durante la quale, comunque, Santamaria le è stato accanto.