Sorpresa imbarazzante per Claudia Gerini, esce dal camerino e trova la comparsa "in bagno"

ROMA – Un divertente imprevisto per. L’attrice, che ha recentemente messo fine alla sua elazione col modello ed ex isolano Andrea Preti, è impegnata sul set con la seconda serie di “Suburra”, prodotta da Netflix e che la vede fra i protagonisti nei panni della spietata consulente finanziaria Sara Monegaschi.Claudia, sorpresa da “Nuovo”, è uscita dal suo camerino è ha trovato una sorpresa: una comparsa che, presa dai ritmi serrati legati alla realizzazione delle serie tv, per via dell'urgenza si è trovata a “liberarsi” proprio a fianco del camper in cui riposava Claudia.La Gerini non si è affatto scomposta e dopo una risata è tornata sul set accompagnata da un’assistente che la ripara dalla pioggia.