Cicciolina: «Mi hanno pignorato il vitalizio». Il debito di 50mila euro e la "truffa" del condominio

di Domenico Zurlo

«Truffata dall’amministratore, mi hanno pignorato il vitalizio»: il racconto-disavventura di, 67 anni, in arte Cicciolina, ha qualcosa di incredibile. Una truffa in piena regola, almeno stando a quel che racconta la ex pornostar, musa die famosissima negli anni ’80 insieme a, fino ad arrivare in Parlamento nel 1987 con il Partito Radicale diProprio quell’avventura in Parlamento diede a Cicciolina il diritto ad un vitalizio, che ora però le è stato pignorato: la donna avrebbe infatti un debito dicon il condominio dove abita a Roma, sulla Cassia. Ilona sostiene però di aver versato ben 100mila euro al precedente amministratore, soldi che quest’ultimo avrebbe intascato senza saldare il suo debito col condominio.Ierisi è recata, insieme al suo avvocato, in Procura a Roma per incontrare il procuratore capo Giuseppe Pignatone e denunciare l’accaduto. È dache, per il suddetto debito riguardante il condominio - un palazzo lussuoso sulla Cassia, con tanto di piscina - alla Staller viene pignorata una parte del suo vitalizio.