Chiara Ferragni in mutande su Instagram per colpa di Fedez (che cancella la stories e chiede scusa)

Incidente hot per Chiara Ferragni su Instagram. Ma stavolta non è colpa sua, bensì del futuro marito Fedez che per sbaglio ha postato un video dove si intravedono gli slip della fashion blogger. Apriti cielo. Il rapper, nel video in questione stava accarezzando Matilda, il bulldog francese della coppia, quando erroneamente la telecamera dello smartphone si è spostata sul lato b di Chiara, seduta sul divano accanto a lui.Fedez ha prontamente rimosso il video e ha chiesto scusa alla sua dolce metà con una stories pubblicata sempre sui social: «Ho caricato una storia che non avrei dovuto pubblicare ma non me ne sono accorto. Chiara è arrabbiata con me, se mi volete bene non ricaricate la storia che ho cancellato. Amore scusa». ha scritto Fedez. Chiara lo perdonerà? Intanto (neanche a dirlo) la stories è già virale sui social.