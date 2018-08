Chiara Ferragni, incidente hot in vacanza senza Fedez: il costume si abbassa, lato B in mostra

Ultimi giorni da nubile pere quale modo migliore per trascorrerli di prendere il sole in barca. E mentre fervono i preparativi del il settimanale Oggi pubblica gli scatti di un incidente hot avvenuto a largo. La fashion blogger è rimasta senza slip involontariamente mentre si stava togliendo i pantaloncini. Le foto del lato B stanno facendo il giro del web.Nelle ultime settimane,del momento ha abituato i followers alle gite e alle giornate trascorse in barca. Le immagini dei loro momenti di passione hanno persino oltrepassato i confini nazionali. In una delle stories di Instagram, Fedez mostra le copertine patinate di giornali di gossip spagnoli che si soffermano sui baci della coppia. Questa volta Chiara è sola e senza costume. Sul settimanale sono state pubblicate anche altre foto in cui l'influencer prende il sole o si fa il bagno per poi risalire sull'imbarcazione. Bikini nero che in un attimo si abbassa lasciando intravedere le curve.non è in compagnia del suoma è in vacanza con la mamma e le sorelle. Con il rapper convolerà a nozze il primo settembre a Noto, al termine delle vacanze in Sicilia. Negli ultimi giorni sono stati diffusi alcuni dettagli della cerimonia, compresa la lista dei vip che saranno presenti, i pochi "privilegiati" che hanno ricevutoLe sorelle, in vacanza con Chiara, saranno le testimoni di nozze. Ancora top secret lo stilista scelto per l'abito da sposa.