Ferragni e Fedez, gravidanza social: dal peso alla data di nascita, Leone è già una star

di Federica Macagnone

Hanno dato appuntamento ai loro follower alle 19 (ora italiana) per svelare tutti i segreti dei quasi nove mesi di gravidanza. Loro sono Chiara Ferragni e Federico Lucia, alias Fedez, che dalla casa della fashion blogger di Los Angeles hanno risposto alle domande dei 50mila fan che hanno seguito la diretta su Instagram. Dalla scelta del nome ai chili presi da Chiara durante la gestazione, fino ad arrivare a qualche piccola indiscrezione sul matrimonio.Il piccolo di casa Lucia-Ferragni si chiamerà Leone. E questo si sapeva già, ma l'imprenditrice ha voluto rivelare di più. «Mi piaceva Leo - ha detto la donna - E così siamo arrivati a Leone. Sinceramente piaceva più a me che a Fede». Ma c'è di più. «Poco prima del nostro primo appuntamento mi sono fatta tatuare sul braccio due leoni che rappresentavano la famiglia. Pochi giorni dopo ho incontrato Fede e il nostro incontro è andato bene». Interviene il rapper che, dopo aver scherzato sulla possibilità (assolutamente esclusa da Chiara) di chiamarlo Leopoldo, racconta un aneddoto: «A me Leone non convinceva, poi un giorno ero con Mika e avevamo il libro dei nomi. Lui mi disse di chiudere gli occhi, aprire una pagina e scegliere un nome al buio: uscì Leone.Era un segno».E se sul nome non ci sono dubbi, rimane ancora incerta la precisa data di nascita. «Il termine scade il 9 aprile - rivela Chiara – Ma sicuramente nascerà qualche giorno prima. Per adesso sto mangiando di tutto per permettere a Leo di crescere in queste ultime settimane. Ho preso 14 chili e adesso ne peso 71, un solo chilo meno di Fede». Piccolo sketch familiare quando uno dei follower chiede quale cognome avrà il piccolo. «Ovviamente si chiamerà Lucia. La legge italiana dice che se il padre si oppone non può prendere il cognome della madre» scherza Fedez. «Si chiamerà Leone Lucia Ferragni - rintuzza Chiara divertita - Così penseranno che Lucia è il secondo nome e finiranno per chiamarlo Ferragni».La diretta continua con la coppia che rivela le ansie di diventare genitori. «Io sono ansiosa per il parto, il grosso lo devo fare io - ride Chiara - In generale, però, dei due è più ansioso Fede». Sulla decisione di farlo nascere neglii Usa, invece, pare sia pesato il lavoro del rapper. «Fede doveva registrare un nuovo album qui e abbiamo deciso di farlo nascere negli Usa - racconta la ragazza - Sta scrivendo delle nuove nuove canzoni e l'album che uscirà sarà molto diverso: ogni mattina mi sveglio con le strofe in testa». I due, che da febbraio sono stabili a Los Angeles, hanno i piedi saldi negli Usa, ma il cuore in Italia. «Ci piace stare qui - dice Fedez - Possiamo uscire tranquillamente, mentre da noi è più difficile per ragioni logistiche, qui non ci ferma nessuno. Ma amiamo l'Italia, siamo culturalmente diversi con gli americani». E Chiara aggiunge: «In Europa ci si sente sempre a casa, qui è più difficile».Una lontananza che per Chiara e Fede sta per essere colmata dall'arrivo delle rispettive famiglie che accoglieranno l'arrivo del piccolo Leo. È già negli Usa Marina, la mamma di Chiara, che si tratterrà per un mese. Nelle prossime ore è atteso anche l'arrivo di Annamaria, la madre di Fedez. «Sono felicissima di diventare nonna» dice Marina, coinvolta da Chiara nella diretta Instagram. Felicissimi anche i genitori del rapper «ma mia madre mi ha già detto che per adesso non vuole essere chiamata nonna» scherza Fedez. Nei prossimi giorni i “Ferragnis” saranno al completo, con l'arrivo di papà Marco e delle sorelle Valentina e Francesca con i rispettivi fidanzati. E mentre la piccola “Mati”, il cagnolino di Chiara, scorrazza in salone, Chiara decide di far fare il tour della casa ai suoi follower: dalla cabina armadio della fashion blogger alla camera da letto, fino a mostrare i vestitini che la coppia ha già acquistato per il piccolo Leo. Calzini di Gucci compresi, of course.Piccola indiscrezione anche sulla data del matrimonio della coppia. Chiara ha preferito non rivelare troppo, confermando solamente che le nozze ci saranno entro l'estate. Se verrano confermate i rumor, Fedez e Chiara avrebbero scelto il sud, e in particolare la Sicilia, per il loro sì: gli sposi dovrebbero sposarsi a Noto e la Sala degli Specchi di Palazzo Ducezio è stata scelta per la cerimonia con rito civile. Un omaggio alla terra di cui Chiara ha detto di essere super orgogliosa, ricordando le sue origini per metà siciliane. A questo punto non resta che attendere le prime foto di Leo. Lui ancora non lo so, ma è già una piccola star.