Chiara Ferragni, addio al nubilato a Ibiza tra hashtag e foto in piscina (ma nulla di sorprendente)

Tempo di addio al nubilato per Chiara Ferragni, che per il suo "bachelorette week end" ha scelto Ibiza, perché quest'anno va di nuovo di moda (tanto che ci tornerà anche un mese ad agosto) e perchè con un bimbo così piccolo avrà preferito - sì, come le comuni mortali - non allontanarsi più di tanto. La regina delle influencer ha quindi riunito 19 amici (donne e uomini) e li ha portati sull'isola del divertimento per eccellenza per un fine settimana che tutti i fan aspettavano e che invece per ora... è partito un po' sottotono.LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni, capelli rosa e foto su Instagram: «Pronta per Ibiza» La prima "mossa" della Chiara nazionale è stata passare dal parrucchiere per dare una "svolta inattesa" al suo look. Capelli rosa, dunque, ma nulla di trascendentale: la figlia di Madonna Lourdes Maria li porta così da almeno 3 anni e c'è solo da sperare che per il matrimonio, previsto il 1 settembre, Chiara sia tornata al colore originale. Poi, giubbotti di paillettes per tutti e via in aeroporto alla volta di un hotel di Ibiza, dove futura sposa e amiche si sono accessoriate con loghi da tutte le parti. Tra le invitate, le blogger Chiara Biasi e Veronica Ferraro, le amiche Pardis Zarei e Rachel Zeilig nonchè, ovviamente, le sorelle Valentina e Francesca.La scritta "Bride to be" è ovunque, dai costumi alle borse di paglia fino alla collana (firmata Rue des mille, ndr). Niente che, comunque, non si fosse già visto la scorsa estate, quando Chiara vestì tutto il suo team con i costumi Calzedonia personalizzati e, se proprio dobbiamo dirlo, per ora il tanto atteso bachelorette party non ha raggiunto le vette della festa per i trent'anni della blogger, che all'epoca affittò un Frecciarossa tutto per lei e gli invitati. Speriamo nella notte e in qualche party esclusivo.