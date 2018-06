Caterina Balivo si prepara nei camerini di Detto Fatto prima dei nuovi palinsesti Rai

di Emiliana Costa

E il gran giorno è arrivato. È in corso la presentazione dei nuovi palinsesti Rai e tra poco si sapranno tutte le novità previste per la prossima stagione. Per alcuni volti dello spettacolo è davvero un momento speciale. Tra loro,che, salutato, presenterà oggi il nuovo programma di Rai1. Ma in camerino...LEGGI ANCHE: Caterina Balivo supersexy in vacanza: boom di like per le foto in costume L'ex conduttrice del factual show di Rai2 ha postato sulle stories di Instagram un video che non è sfuggito ai fan. La presentatrice è in sala trucco e si sta preparando per la presentazione dei palinsesti. Nulla di strano, se non fosse che, dove la conduttrice campana è stata ritratta tante volte prima delle dirette.», afferma ironica la conduttrice, inquadrando lo storico logo della trasmissione. E nel frattempo Giovanni Ciacci presenta su Instagram la nuova conduttrice, Bianca Guaccero.per Cate? Staremo a vedere.