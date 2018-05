Carlotta Mantovan, primi sorrisi dopo la morte di Fabrizio Frizzi: con la figlia Stella al maneggio

di Alessia Strinati

ritrova il sorriso andando adopo la morte del compagno. Le foto in esclusiva del settimanale "Gente" mostrano la Mantovan a un mese dal funerale del conduttore televisivo, insieme alla figlia, al maneggio. Proprio con la piccola Stella Carlotta sembra ritrovare il sorriso e la forza di andare avanti.Carlotta e Fabrizo frequentavano spesso quel maneggio proprio vicino casa loro, l'amore per i cavalli ha sempre legato la coppia che ha cercato di trasmettere la stessa passione alla loro bambina. La piccola Stella solitamente monta un pony, ovviamente perché troppo piccola per andare a cavallo, mentre sua mamma è stata immortalata mentre sorride a galoppo del cavallo.Lo stesso Fabrizio in un'intervista aveva parlato di Stella come una bimba molto forte e determinata, aggiungendo che quell'aspetto del suo carattere lo aveva preso proprio dalla mamma. La forza di Carlotta, l'amore per la loro bambina, e la serenità tra i loro cavalli, la aiuteranno la Mantovan a superare questo terribile momento di dolore e già sembra che i primi sorrisi inizino a tornare.